أعيد انتخاب الرئيس التشادي ادريس ديبي ايتنو لولاية رئاسية سادسة مدتها ست سنوات ب32ر79 بالمئة من الاصوات المعبر عنها في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 11 ابريل, حسبما أعلنت الهيئة الانتخابية التي قدمت النتائج الرسمية المؤقتة .



وكانت نسبة المشاركة 81ر64 بالمئة في الاقتراع الذي فاز به في الدور الاول الرئيس المنتهية ولايته وفق رئيس اللجنة لانتهابية الوطنية المستقلة كودي محمد بام لدى تقديمه النتائج الرسمية "المؤقتة" في انتظار التصديق عليها من طرف المحكمة العليا بعد دراسة طعون محتملة .



و جاء في المرتبة الثانية البيرباهيمي باداكي رئيس الوزراء السابق و الاخير للسيد ديبي ب32ر10 بالمئة من الاصوات المعبر عنها .و جاءت أول أمراة ترشحت للانتهابات الرئاسية في تاريخ التشاد ليدي بسيمدا في المرتبة الثالثة ب16ر33 من الاصوات .