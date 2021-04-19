قال أوليفر دودن وزير الرياضة البريطاني اليوم الاثنين إن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لعرقلة دوري السوبر الأوروبي الجديد, الذي سبق وان اقترحه 12 ناديا أوروبيا لكرة القدم مضيفا أنه سيراجع الدعم الذي تقدمه الحكومة للأندية ولم يستبعد فرض ضرائب إضافية.



وأضاف دودن أنه التقى بمسؤولي البطولة الانجليزية الممتازة والاتحاد الانجليزي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الأوروبي (اليويفا), لمناقشة الخطط التي تشمل ستة أندية إنجليزية هي :مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول و آرسنال وتوتنهام .



ومن قبل, سارع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لرفض فكرة إجراء دوري السوبر الأوروبي أمس الأحد.



وشدد دودن على أن الحكومة ستبذل كل جهودها لمنع إقامته، حتى لو لم تستطع سلطات كرة القدم ذلك.



وقال أمام البرلمان "أدعوكم للاطمئنان, إذا لم يتمكنوا من التحرك فسنقوم نحن بذلك".



وتابع "سنطرح كل شيء على الطاولة لمنع حدوث ذلك, ندرس كل الخيارات من الحوكمة إلى تعديل قانون المنافسة والآليات التي تسمح لصناعة كرة القدم بالتطور. ببساطة سنراجع كل ما تفعله الحكومة لدعم هذه الأندية للعب .. سنفعل كل ما يلزم لحماية لعبتنا الوطنية المفضلة".