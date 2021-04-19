وافق محمد بختي، مدير المركب الأولمبي محمد بوضياف على إجراء اللقاء المتأخر من البطولة الوطنية بين شباب بلوزداد وشبيبة الساورة بملعب 5 جويلية يوم 25 أفريل المقبل على الساعة العاشرة والنصف.



وكان المسؤول الأول عن المركب رفض طلب سابق من إدارة شباب بلوزداد لعدم إتلاف أرضية الملعب التي تستقبل أيضا يوم 30 أفريل مواجهة العميد ونجم مقرة.



غير أن إدارة حامل اللقب قدمت طلبا ثانيا رفقة نادي شبيبة الساورة لاستحالة برمجة اللقاء بملعب العناصر لعدم توفر الأضواء الكاشفة.



وقبل إدارة المركب الأولمبي الطلب شريطة أن لا يستقبل الملعب المواجهة الأخرى لشباب بلوزداد ضد اتحاد العاصمة يوم 29 أفريل.