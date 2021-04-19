أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، حكما غيابيا على ليلى الطرابلسي, زوجة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وابنتهما نسرين بن علي, يقضي بالسجن 6 سنوات في قضية فساد مالي, بحسب ما نقلته فضائية "نسمة" التونسية.



وذكر الإعلام التونسي, أن الحكم على زوجة بن علي وابنته أصدرته الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي, وكانت وزيرة العدل التونسية بالنيابة حسناء بن سليمان, قد قالت الشهر الماضي, إنه تم إقرار تمديد آجال تجميد أموال الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ومن معه في كندا لمدة 5 سنوات ابتداء من 23 مارس 2021.



وكانت المسؤولة الحكومية, خلال جلسة عامة برلمانية, قد ابرزت ان قرار التمديد جاء بفضل مساهمة الوزارة في إعداد ملف يتعلق بطلب التمديد في تجميد الأموال التونسية المنهوبة في الخارج, مؤكدة أن المجهودات متواصلة لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج رغم الصعوبات.



ويشار الى أنه قد تم تحويل 1.27 مليون دولار, من أصول بن علي, من بنوك سويسرا إلى البنك المركزي التونسي, حسب ما كشفت الرئاسة التونسية سابقا, حيث صرحت الرئاسة في بيان: "في إطار متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لملف استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج, تعلم رئاسة الجمهورية أن السلطات السويسرية قامت بتحويل مبلغ مالي يقدر بحوالي 3 مليون دينار ونصف إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي".



وتمت إحالة زوجة ابن علي وإبنتهما على المحاكمة عملا بالفصل 96 من المجلة الجزائية, المتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لفائدة لا وجه لها سواء لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.