أطلقت مصالح أمن ولاية غليزان دورة تكوينية في تعليم لغة الإشارة لفائدة 36 شرطي من مختلف الرتب على مستوى مدرسة المعوقين سمعيًا " درقاوي بدرة " غليزان.



وتندرج العملية في إطار التكفل الأمثل بفئة ذوي الإحتياجات الخاصة وتقديم خدمة أمنية نوعية لهذه الشريحة المهمة في المجتمع، تدخل هذه الدورة التكوينية تكريسًا للشرطة المجتمعية، موجهة للأفراد العاملين والمكلفين بالإستقبال والتوجيه على مستوى مختلف مقرات شرطة غليزان لتسهيل عملية التواصل والإتصال مع فئة الصم والبكم تحت اشراف مكونين مختصين في تلقين لغة الإشارة وهي مستمرة إلى غاية جوان 2021.



تأتي هذه الدورة الثالثة تكملةً للدورات السابقة التي استفاد منها أكثر من أربعين شرطي لاكتساب مهارات و تقنيات التخاطب مع فئة الصم و البكم.