أعلنت وكالة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، اليوم الإثنين، إطلاق منصة رقمية لإيداع ومعالجة الطعون.

وجاء في بيان على الصفحة الرسمية لـ"عدل": "تعلم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل مكتتبيها الكرام - أصحاب الطعون الذين لم يسددوا الشطر الأول – أن إيداع الطعون سيكون حصريا على المنصة الإلكترونية الخاصة بالطعون http://mo.aadl.com.dz/ProfilsAADL/ وذلك بالولوج إليها وإدخال الرقم التسلسلي مع كلمة المرور ليتم بعدها التعرف تلقائيا على طبيعة التصفية التي رفض بسببها الملف".

وأضاف نفس البيان "بعد التعرف على طبيعة تصفية الملف يقوم المعني بإرسال طعنه مرفوقا بالوثائق المطلوبة إلكترونيا، وبعد إرسال ملفه مباشرة يستقبل صاحب الطعن رسالة SMS تؤكد له استلام الطعن، وبعد الانتهاء من دراسة الطعن الذي تشرف عليه اللجنة المختصة، سيتم إعلام صاحب الطعن مباشرة عن طريق رسالة قصيرة SMS بنتيجة الدراسة".

وأكدت الوكالة أن هذا يهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية، وتمكين المكتتبين من إرسال ملفاتهم إلكترونيا دون عناء التنقل.