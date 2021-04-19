كشف مصدر عليم لـ"الخبر" أن تقرير لجنة التفتيش الموفدة من طرف المديرية العامة للجمارك لمصالح الجمارك بالمديرية الجهوية بتبسة أفضت إلى خلاصة سوء التسيير وشبهة التورط في تحويل جزئي أو كلي لمبلغ محجوز بالعملة الصعبة بدلا من صبه في قباضة الجمارك وخزينة الدولة.

وقد قررت المديرية العامة اتخاذ قرارا يقضي بتوقيف 11 إطارا جمركيا بالمديرية الجهوية بينهم المدير الجهوي بتبسة في انتظار السماع لكل الموقوفين عن العمل تحفظيا والتدقيق في حيثيات حجز المبلغ بالأورو من حيث القيمة ومسؤولية المعنيين بدورية الكمين تحسبا لإحالة الملف على الجهة القضائية المختص، في حال ثبوت الأخطاء الجزائية.