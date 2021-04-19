سيتم استئناف رحلات نقل المسافرين عبر خط السكة الحديدية وهران-بشار ابتداء من غدا الثلاثاء على ان يتم استئناف الرحلات في الاتجاهين ابتداء من يوم الأربعاء، حسبما اعلنت عنه اليوم الاثنين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

و اوضحت الشركة على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن "الأشغال متواصلة لرفع الرمال عن خط السكة الحديدية ما بين رجم دموش ومشرية والسماح باستئناف الرحلات من جديد على الخط وهران - بشار".

و اضاف نفس المصدر انه تم استئناف حركة قطارات نقل البضائع يوم أمس الأحد, على ان يتم استئناف رحلات نقل المسافرين ابتداء من غدا الثلاثاء بالنسبة للقطار وهران - بشار و ابتداء من يوم الاربعاء في الاتجاهين بحسب التوقيت المعتاد.