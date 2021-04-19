طالب عمال من مؤسسة أشغال الطرقات والري والبناء التابعة لرجل الأعمال علي حداد، المسجون في قضايا فساد، اليوم الاثنين بمدينة تيزي وزو، "بتسوية وضعيتهم".

وطالب العمال، خلال مسيرة احتجاجية تم تنظيمها على مستوى المقر المحلي للمؤسسة بالمخرج الشرقي لمقر الولاية متبوعة بتجمع أمام مقر مجلس القضاء، بدفع مستحقات أجورهم العالقة لعشرة أشهر.

كما ناشد المتظاهرون السلطات العمومية من أجل التدخل بهدف إنقاذ المجموعة، حيث استعرضوا عديد المشاكل التي يواجهونها، والمتعلقة خصوصا بفسخ عدة عقود بالرغم من تعيين متصرف إداري شهر أوت 2020.

وقد صرح هذا الأخير أن "تسوية وضعية العمال تدخل في إطار تسوية أوضاع المؤسسة ككل".

للإشارة فان مؤسسة أشغال الطرقات والري والبناء تشغل حوالي 530 عامل بتيزي وزو عبر أربع قواعد حياة، وحدة لصناعة الخشب والألومنيوم ووحدة لصناعة الخرسانة.