كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم الإثنين، عن تواريخ سحب الاستدعاءات الخاصة بالمتمدرسين المقبلين على اجتياز امتحانات الأقسام النهائية.

وتخص الاستدعاءات، حسب بيان الوزارة، المتمدرسين المقبلين على امتحانات نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي، شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، وهو نفس الأمر بالنسبة للمترشحين الأحرار لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.

ووفق نفس البيان فإن عملية سحب الإستدعاءات الخاصة بامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي ستكون من 4 ماي إلى 2 جوان 2021.

كما ستكون عملية سحب الإستدعاءات بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط من 16 ماي إلى 17 جوان 2021، أما فيما يخص امتحان شهادة البكالوريا فستكون العملية من 16 ماي إلى غاية 24 جوان 2021.

بالنسبة للمترشحين الأحرار، فإن سحب الاستدعاءات الخاصة بشهادة التعليم المتوسط سيكون من 16 ماي إلى 17 جوان 2021، ومن 16 ماي إلى 24 جوان 2021 لامتحان شهادة البكالوريا.

وأكد بيان الوزراة أن عملية سحب الاستدعاءات ستتم عبر الأرضية الرقمية أو موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالنسبة للمتمدرسين، فيما يقتصر الأمر على موقع الديوان فقط فيما يخص المترشحين الأحرار.