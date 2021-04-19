استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، باتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لمجمع توتال، حسبما جاء في منشور لوزارة الطاقة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك".

واستعرض الطرفان خلال هذا الاجتماع العلاقات بين مجمع توتال ومجمع سوناطراك لاسيما في مجالات الغاز وآفاق التعاون بين المجمعين في مشاريع هيكلية في الجزائر.

وأضاف نفس المصدر أن الطرفين ناقشا المشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مجالات الغاز الطبيعي المسال والطاقات المتجددة وتخزين الطاقة والبتروكيمياء لا سيما مشروع البولي بروبلين الذي يشهد تقدمًا معتبرا.

كما جدد الطرفان رغبتهما في العمل على تعزيز الشراكة بين شركتي سوناطراك وتوتال.