أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تمنراست، اليوم الإثنين، بإيداع الصحفي رابح كراش الحبس المؤقت قيد التحقيق، حسب ما نقل المحامي باكوري عميروش.

وكان الصحفي، الذي يعمل مراسلا ليومية "ليبرتي" بتمنراست، مثل اليوم أمام وكيل الجمهورية، علما أنه تلقى استدعاء، أمس الأحد، من طرف مصالح الأمن للتحقيق وتم وضعه بعدها تحت النظر.

وحسب المحامي عميروش فإن التهم الموجهة للمعني هي إنشاء وإدارة حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع، الترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور ليكون من شأنها المساس بالأمن والنظام العمومي، العمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن في غير الحالات المذكورة في المواد 77،78 من قانون العقوبات.