سجلت الجزائر 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم الإثنين اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهور الجائحة في الجزائر إلى 119.805 حالة.

و أضاف المصدر تسجيل 5 وفيات جديدة بسبب الفيروس خلال نفس الفترة، لينتقل العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس إلى 3160 حالة.

و أكد الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة أن 117 مريضا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لينتقل إجمالي المرضى المتعافين إلى 83.514 حالة.

وحسب نفس المصدر, يتواجد حاليا 22 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 25 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، 20 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 3 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.