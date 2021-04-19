أعلنت إدارة شبيبة القبائل تلقيها مراسلة من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تبلغها فيها بتغيير توقيت اللقاء الذي سيجمع "الكناري" بنظيره كوتون سبور الكاميروني هذا الأربعاء في مدينة غاروا.

وستعطى إشارة انطلاق المقابلة، التي تدخل في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس "الكاف"، على الساعة الثانية زوالا بدلا من الخامسة مساء، حسب ما أوردت الصفحة الرسمية للنادي القبائلي على "الفايسبوك".

ويحتل ممثل الجزائر المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وبفارق 3 نقاط عن المتصدر والمنافس القادم كوتون سبور (9 نقاط)، فيما يأتي نهضة بركان المغربي ثالثا برصيد 5 نقاط ويتذيل نادي نابسا ستارز الزامبي المجموعة بنقطة وحيدة.