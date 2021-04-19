أعلن المستشار المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية إبراهيم مراد اليوم الإثنين من البليدة أن عملية إحصاء مناطق الظل عبر مختلف ولايات الوطن لا تزال مستمرة بغية التكفل بها و رفع الغبن على سكانها تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية .

وصرح مراد على هامش تفقده لعينة من المشاريع التنموية الجاري إنجازها على مستوى عدد من المناطق النائية بالولاية أن عمليات إحصاء مناطق الظل عبر كامل ولايات الوطن و التي بلغت إلى غاية اليوم 15.044 منطقة تقطنها 8 ملايين نسمة لا تزال مستمرة.

وفي هذا الصدد أكد المتحدث أنه سيتم مستقبلا عقب الانتهاء من هذه العملية عقد لقاء مع ممثلي الصحافة الوطنية لإطلاعهم على كافة المستجدات الخاصة بهذا الملف "الذي يسهر رئيس الجمهورية شخصيا على متابعته".