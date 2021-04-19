تمكنت مختلف الوحدات العملياتية بأمن غليزان من توقيف 05 أشخاص محل بحث من قبل العدالة والصادرة في حقهم عدة أوامر عدلية لكونهم متورطين في عدة قضايا متعلقة بالحيازة والشراء قصد البيع لمواد مخدرة ونقل عن طريق العبور ونقل مواد مخدرة ضمن جماعة إجرامية منظمة،بالإضافة إلى بيع الأدوية أو تخزينها في أماكن غير مرخص بها،وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، وكذا جناية تكوين جمعية أشرار لارتكاب جنايات، والاتجار بالمخدرات.

و في نفس السياق، تمكنت فرقة مكافحة تهريب وسرقة المركبات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية من استرجاع مركبة محل سرقة من إحدى الولايات الوسطى بعد تزوير ملفها القاعدي ورقمها التسلسلي في الطراز، وذلك على إثر دوريات لذات الفرقة أفضت إلى توقيف مركبة محل شبهة من نوع رونو سامبول، وقد بينت التحقيقات المعمقة التي باشرتها ذات الفرقة أن الرقم التسلسلي في الطراز مزور.

وبعد فحصها على مستوى نظام التعرف على المركبات المبحوث عنها تبين أنها كانت محل سرقة من إحدى الولايات الوسطى. وقد قدم الجناة إلى وكيل الجمهورية.