سمح تدخل عناصر الحماية المدنية في الأربعاء بالبليدة، ليلة الأحد إلى الإثنين، من تفادي وقوع انفجار حقيقي للغاز، نجم عن حريق اندلع بأحد البيوت البلاستيكية، المستعملة في تربية الدواجن.

وحسب المعلومات التي توفرت لدى "الخبر"، فإن الحريق اندلع في مواد سريعة الاشتعال، وانتشر بأحد البيوت لتربية "الكتاكيت"، ومن حسن الحظ فإن تدخل المنقذين، جنب انتشار السنة النيران إلى حوالي 30 قارورة غاز بوتان، والتي كانت ستتحول إلى قنبلة متفجرة، وإنقاذ نصف الطيور الداجنة أيضا، كما سمح تدخلهم من منع انتشار النيران إلى بيوت بلاستيكية بالجوار.

وتبعا للحادث، تم مباشرة التحريات للكشف عن مسببات الحريق.