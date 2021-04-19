توفي 11 شخصا وجرح 738 آخرون في عدد من ولايات الوطن إثر حوادث مرور سجلتها مصالح الحماية المدنية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم، حسب حصيلة أوردتها المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الإثنين.

وأوضحت الحصيلة أن هذه الحوادث تم إحصاؤها في كل من ولايات سيدي بلعباس وغرداية والبويرة والجزائر وإليزي وبومرداس وتيبازة وعين الدفلى وتيميمون.

كما سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وفاة شخص وإصابة 118 آخرين بجروح عبر عدة ولايات من الوطن، أين تدخلت 92 مرة.

و فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 59 عملية تحسيسية عبر 05 ولايات (31 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي إلى جانب قيامها بـ49 عملية تعقيم عبر أربع ولايات (28 بلدية) حيث خصص لهاتين العمليتين 191 عون حماية مدنية بمختلف الرتب و 37 سيارة إسعاف و 18 شاحنة إطفاء.