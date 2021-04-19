تقوم المرأة بطهي الطعام، وقد يتعرض طعامها للحرق نظرًا لنسيانه، أو إشعال النار على درجة أعلى من المطلوب، وبذلك يتسبب حرق الطعام في الإحساس بالحيرة والحزن في نفس الوقت، كما أن رائحة الطعام المحترق ستملئ المكان ويصبح من الصعب التخلص منه، وللتخلص من طعم الحرق يجب العمل بهذه الطرق.

- طرق للتصرف عند احتراق اللحوم والخضروات:

تقوم برفع الإناء من على النار بشكل سريع، كما أنها تقوم بنقلها إلى إناء آخر، كما يجب عليها ترك الأجزاء المحروقة، ثم تقوم بوضع عدة شرائح من البطاطا فوق اللحوم أو فوق الخضروات، وذلك حتى تمتص رائحة الحرق الموجودة فيها.

- كيفية التخلص من احتراق الأرز:

عندما يحترق الأرز تقوم المرأة بنقل الأرز الغير محترق في وعاء آخر نظيف، ثم تقوم بوضع قطعة من قطع الخبز فوق الأرز لمدة تصل إلى ربع ساعة، ثم نقوم بإحضار بصلة، ونقوم بتقشيرها ثم نضع قشر البصل فوق الأرز، ونقوم بتغطية الأرز ونتركه لوقت بسيط، ثم نقوم بإزالة قشر البصل من فوق الأرز، ومن الممكن استبدال قشر البصل بشرائح البطاطا حيث أنها تساعد على التخلص من رائحة الاحتراق.

- كيفية التخلص من احتراق البسكويت:

عندما يحترق البسكويت، يتم إحضار مبشرة، ثم تقوم ببشر القطع المحترقة من البسكويت، وبذلك يبقى البسكويت بدون وجود قطع محترقة.

- كيفية التخلص من احتراق اللبن:

عند القيام بغلي اللبن ويحترق، في هذه الحالة لا بد من القيام بإحضار منشفة، ثم نقوم بتمريرها فوق إناء اللبن، أو نقوم بتغطية الإناء بواسطة هذه المنشفة، وذلك لأنها تساعد على التخلص من رائحة الشياط التي توجد عند احتراق اللبن.

- كيفية التخلص من احتراق الكيك:

عندما يحترق الكيك: أولًا نقوم بإزالة الجزء الذي قد احترق بالفعل من الكيك، ثم نقوم بوضع الكيك في الفرن مرة أخرى لكي يتم إعادة تسويتها، وبعد ذلك ننتظر حتى تحصل الكيك على طبقة لونها ذهبي، ثم نقوم برش لبن مجفف عليها، ثم نقوم بإعادة الكيك إلى الفرن مرة أخرى.

- كيفية التخلص من احتراق الطعام:

عندما يحترق الطعام بشكل عام لا بد من القيام بالآتي: أن نقوم بإحضار الإناء الذي يشتمل على وجود طعام محترق، ثم نقوم بوضعه في حمام مائي، وذلك لكي تنتهي رائحة الشياط من الطعام، كما أنها لا تنتقل للأطعمة الأخرى، كما يجب القيام بترك الإناء مفتوحًا، وذلك حتى نتخلص من جميع البخار المتصاعد، ثم نقوم بإحضار إناء آخر، ونضع فيه الطعام.

- كيفية التخلص من رائحة احتراق الطعام في المنزل:

يجب القيام بإحضار إناء، ويضع فيه قليلًا من المياه، ثم يقوم بتسخينها، وبعد ذلك نقوم بوضع قرفة مطحونة في الإناء، ونتركه يغلي لمدة تصل إلى خمس عشرة دقيقة، وبذلك تنتهي رائحة الاحتراق من المنزل.