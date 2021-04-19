كشف الدولي الجزائري آندي ديلور، لعب مونبوليه الفرنسي عن موقفه من المنافسة الكروية الجديدة الخاصة بدوري السوبر الأوروبي والتي أحدثت ضجة كبيرة عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي.

ديلور غرّد عبر صفحته الرسمية على تويتر: " ماذا هناك؟..الثروة لا تكفي لتحقيق السعادة".

وأرفق تغريدته بملصقات تعبّر عن الغثيان والقيء.

للتذكير فإن الرئاسة الفرنسية في بيان أُرسل إلى "رويترز أكدت أن الرئيس إيمانويل ماكرون يرّحب بموقف الأندية الفرنسية الرافض للمشاركة في مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي يهدد مبدأ التضامن والجدارة الرياضية.

وأضاف قصر الإليزيه أن الدولة الفرنسية ستدعم جميع الخطوات التي يتخذها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورابطة الدوري الفرنسي واليويفا والفيفا لحماية نزاهة المسابقات الاتحادية سواء كانت وطنية أو أوروبية.