نجحت طائرة مروحية مصغرة صنعتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، اليوم الإثنين، في إجراء عملية إقلاع وهبوط فوق سطح المريخ.

ونشرت "ناسا" شريط فيديو يظهر حالة من الفرح بين الفريق المكلف بتوجيه الطائرة، حيث تعالت الصرخات وصفق الجميع. وتبرز أهمية الإنجاز في كونه أول رحلة لطائرة تعمل بمحرك يتم التحكم فيها على كوكب آخر غير الأرض، وفقا لوكالة "رويترز".

ويبعد الكوكب الأحمر عن كوكب الأرض 173 مليون ميل، لذلك اعتبر الإنجاز العلمي في هذه الطائرة تاريخيا.