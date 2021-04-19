تواصل ثلاثة أندية من الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم بحثها عن مدربين يشرفون عليها تحسبا لما بقي من عمر المنافسة التي تستأنف مرحلة إيابها في الرابع من ماي المقبل.

أندية كل من شباب بلوزداد، مولودية الجزائر، أولمبي المدية لم تجد لحد الآن أسماء لتعويض كل من الفرنسي فرانك دوما، عبد القادر عمراني وشريف حجّار على التوالي.

حسين ياحي المدير الرياضي لفريق شباب بلوزداد قال خلال تصريحاته في وقت سابق بأن التقنيين الذين تواصلت معهم إدارة النادي اعتذروا عن العمل في منتصف المشوار وفضلوا الإشراف على أي فريق خلال بداية الموسم الكروي.

مولودية الجزائر الذي كشف عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك بتاريخ 11 من أفريل الجاري عن الفسخ الرسمي لعقد المدرب عمراني ومساعده عمروش والتأكيد على أن الإعلان عن هوية المدرب القادم سيكون في الساعات القليلة القادمة، لا يزال لغاية الساعة ينتظر الفصل في هوية المدرب القادم والذي سيكون أمام قنبلة موقوتة دفعت برئيس مجلس الإدارة ناصر ألماس بالاستقالة، واعتذار نور الدين زكري عن تدريب النادي.

مصادر محلية ووسائل إعلام تونسية أكدت أن المدرب التونسي خالد بن يحي تلقى اتصالا رسميا من إدارة المولودية لخلافة عمراني، ويعد من المدربين الأكفاء حيث توج مع الترجي التونسي بخمسة ألقاب، وقد يكون الخيار الوحيد.

فريق أولمبي المدية صاحب المركز الرابع، يبحث عن مدرب لتعويض المدرب حجّار المدرب الجديد لشبيبة سكيكدة. وتتجه إدارة " لوام" إلى تعين كمال بوهلال على رأس النادي، وحسب مصادر" الخبر" فإن بوهلال سيعاين تشكيلة الأولمبي على هامش مباراة الكأس ضد أولمبي الشلف، غدا الثلاثاء بملعب إمام إلياس في انتظار ترسيم الأمور.