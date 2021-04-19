تمكنت مختلف الوحدات العملياتية بأمن ولاية غليزان في عمليات متفرقة من توقيف 20 شخصا وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة والمخدرات وسلاح أبيض محظور.

وجاءت العملية على إثر ورود معلومات إلى ذات المصالح تفيد بوجود أشخاص من ذوي السوابق يروجون الأقراص المهلوسة والمخدرات في أوساط الشباب، ليتم الترصد لهم وتوقيفهم وحجز 325 قرص مهلوس وكمية معتبرة من المخدرات وسلاح أبيض محظور خنجر من الصنف السادس ومبلغ مالي من عائدات الترويج بالإضافة إلى حجز دراجة نارية كانت تستعمل في نقل هذه السموم.

وقد تم إنجاز ملفات إجراءات قضائية في حق المشتبه فيهم الذين قدموا بموجبه أمام العدالة عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية قصد البيع، حيازة المخدرات (راتنج القنب الهندي) لغرض البيع، وحيازة سلاح أبيض محظور.