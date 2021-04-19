اعتمد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الصيغة الجديدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي ستعرف مشاركة 36 ناديا بداية من عام 2024.

وحسب موقع شبكة قنوات " بيين سبورتس" القطرية فإنه من المقرر أن يتم إصلاح مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا بشكل كامل، بعد زيادة عدد الأندية إلى 36 وإدخال ما يسمى بـ "النظام السويسري" المستوحى من لعبة الشطرنج، حيث تلعب الأندية 10 مباريات في مرحلة المجموعات عوضاً عن نظام الست القائم حالياً والذي يقسم الأندية إلى ثماني مجموعات من أربعة فرق.

ووفقاً للنظام الجديد، تخوض الأندية "بطولة مصغرة" في مجموعة واحدة حيث يلعب كل فريق 10 مباريات، نقلا عن نفس المصدر.

ومن المتوقع أن يُمنح أحد المقاعد الأربعة الجديدة إلى الدوري الفرنسي، فيما ستكون إحدى النقاط الرئيسية الجدلية متعلقة بكيفية اتخاذ قرار بشأن المقاعد الثلاثة الأخرى.