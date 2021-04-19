نشرت صباح اليوم، إدارة فريق أولمبي المدية بيانا عبر صفحتها الرسمية والتي تكذّب فيه الشائعات بخصوص غياب الإدارة وجاء في فحوى البيان مايلي: " تكذب الصفحة الرسمية لنادي أولمبي المدية كل الشائعات والتي تداولتها بعض الصفحات المحبة للفريق على مواقع التواصل الاجتماعي حول غياب الإدارة عن توليها أمور الفريق".

ووفق نفس المصدر فإن إدارة الأولمبي أكدت أنها تسخر كل مجهوداتها ووقتها لخدمة الأولمبي كما دعت جماهير النادي إلى وضع اليد في اليد من أجل العودة إلى السكة الصحيحة بعيدا عن كل الشائعات التي تتربص بالفريق.