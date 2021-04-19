سيتم، اليوم الإثنين، تفريغ الفائض من مياه سد وادي الصافي ببلدية بني سليمان بولاية المدية.

وأفادت إذاعة المدية، أنه في إطار دعم سد كدية أسردون الذي يزود 34 بلدية من ولاية المدية بالمياه الصالحة للشرب، سيتم اليوم تفريغ الفائض من مياه سد وادي الصافي ببلدية بني سليمان، مرورا من وادي المالح الذي يشمل فرقة أولاد العيد الشرقية، السخايرية، ذراع سيدي الحبشي بسوق الأربعاء وصولا إلى سد كدية أسردون.

وأضافت، أنه يطلب من المواطنين الذين يسكنون على حواف هذا المجرى، أو الفلاحين الذين يستغلون السد للسقي أو الرعي على حوافه ومجراه توخي الحطة والحذر، خلال عملية تدفق مياه السد في مجرى الوادي.