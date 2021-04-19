حجزت مصالح الشرطة بولاية تلمسان 401 كلغ و793 غرام من الكيف المعالج خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، حسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان لخلية الاتصال للأمن الولائي.

وذكر ذات المصدر أن مصلحة الشرطة القضائية عالجت خلال هذه الفترة 210 قضية تتعلق بالمتاجرة وتهريب المخدرات مما سمح بحجز الكمية المذكورة من الكيف المعالج و9.916 قرصا مهلوسا وأزيد من 10 غرام من الكوكايين و10 قنينات من السوائل المهلوسة.

وقد تورط في هذه القضايا 345 شخصا وفق ذات المصدر الذي أشار إلى أن مصالح الأمن الولائي اعتمدت في معالجتها لهذه القضايا على آخر التقنيات في مجال البحث والتحري الجنائي بالإضافة إلى التحاليل المخبرية الدقيقة.

ومن جهة ثانية، عالجت ذات المصلحة خلال نفس الفترة 994 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأفراد والأموال والممتلكات الخاصة والعمومية تورط فيها 1.445 شخص إلى جانب تسجيل 12 قضية أخرى تخص الجريمة الإلكترونية تورط فيها 16 شخصا كما أشير إليه.