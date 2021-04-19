كلوب يعلّق على دوري السوبر الأوروبي

رياضة
19 ابريل 2021 () - شاهر.ع
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علّق المدرب الألماني" يورغن كلوب" مدرب ليفربول الإنجليزي على المنافسة الجديدة والمتعلقة بدوري السوبر الأوروبي قائلا: "أملي ألا يرى هذا الدوري الممتاز النور أبدًا، بالطريقة التي يسير بها دوري الأبطال الآن، فإن كرة القدم تقدم مستوى رائعا".

وفي تصريحات لصحيفة " كيكر" الألمانية أضاف: "بالنسبة لي دوري الأبطال هو الدوري الممتاز، حيث لا ينتهي بك الأمر دائمًا باللعب ضد نفس الفرق".

المدرب السابق لدرتموند الألماني ختم كلامه: "بالطبع إنه مهم من الناحية المالية، لكن لماذا يجب علينا إنشاء نظام يواجه فيه ليفربول ريال مدريد لمدة 10 سنوات متتالية. من يريد رؤية هذا".

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