علّق المدرب الألماني" يورغن كلوب" مدرب ليفربول الإنجليزي على المنافسة الجديدة والمتعلقة بدوري السوبر الأوروبي قائلا: "أملي ألا يرى هذا الدوري الممتاز النور أبدًا، بالطريقة التي يسير بها دوري الأبطال الآن، فإن كرة القدم تقدم مستوى رائعا".

وفي تصريحات لصحيفة " كيكر" الألمانية أضاف: "بالنسبة لي دوري الأبطال هو الدوري الممتاز، حيث لا ينتهي بك الأمر دائمًا باللعب ضد نفس الفرق".

المدرب السابق لدرتموند الألماني ختم كلامه: "بالطبع إنه مهم من الناحية المالية، لكن لماذا يجب علينا إنشاء نظام يواجه فيه ليفربول ريال مدريد لمدة 10 سنوات متتالية. من يريد رؤية هذا".