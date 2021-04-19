أجلت اليوم الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة، النظر في استئناف محاكمة كريم طابو، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي، غير معتمد المتهم بـ "إضعاف معنويات الجيش" إلى جلسة 28 جوان المقبل.

وقررت القاضية تأجيل محاكمة كريم طابو المدان بحكم ابتدائي صادر عن محكمة القليعة في 7 ديسمبر الماضي بسنة حبسا موقوفة النفاذ وغرامة تقدر بـ 100 ألف دينار.

وكانت غرفة الجنح بمحكمة القليعة قد قضت بإسقاط تهمة "تهديد الوحدة الوطنية" على كريم طابو، بعد التداول على القضية التي تعود وقائعها لشهر ماي 2019، حيث كان قد توبع من طرف نيابة محكمة القليعة بتهمة "إضعاف معنويات الجيش" و"تهديد الوحدة الوطنية والإضرار بالدفاع الوطني"، والتمست في حقه ثلاث سنوات سجنا نافذة و 100 ألف دينار غرامة مالية.