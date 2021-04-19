أشارت تقارير إعلامية بريطانية إلى أن مهمة البرتغالي جوزيه مورينيو، في تدريب فريق توتنهام الإنجليزي، قد انتهت. فحسب ما نقل مراسل صحيفة "تلغراف" البريطانية، جون بيرسي، فإن البرتغالي أقيل، اليوم الإثنين.

وجاءت الإقالة قبل ستة أيام من لقاء فريق توتنهام في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث سيلاقي فريق مانشستر سيتي.

ويقدم توتنهام مستويات ضعيفة تحت قيادة مورينيو، هذا الموسم، حيث يحتل السبيرز المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المربع الذهبي.