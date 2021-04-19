ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا يثير قلق العالم، ويؤدي إلى تعليق رحلات جوية، فبعد اكتشاف سلالة كورونا المتحولة (إن 501 واي) أعلنت هونع كونع أنها ستعلق الرحلات الجوية من الهند وباكستان والفلبين لمدة أسبوعين.

وقالت الحكومة إنه سيتم تصنيف الدول الثلاث على أنها "عالية الخطورة للغاية" بعد تسجيل عدة إصابات وافدة تحمل هذه السلالة خلال الأربعة عشر يوما الماضية.

وحثت سلطات هونع كونع السكان على التطعيم ضد فيروس كورونا، ووسعت الحكومة برنامج التطعيم في المدينة مع استهدافها زيادة الإقبال الضعيف على التطعيم بين السكان.

كما أظهرت دراسة، أن سلالة فيروس كورونا المكتشفة في جنوب إفريقيا تقدر على "اختراق" الحماية التي يوفرها لقاح فايزر-بيونتك إلى حد ما وذلك رغم انخفاض نسبة انتشار السلالة داخل الكيان الصهيوني وثبوت فعالية اللقاح بدرجة كبيرة.

وقارنت الدراسة بين زهاء 400 فرد ثبتت إصابتهم بالفيروس، بعد 14 يوما أو أكثر من حصولهم على جرعة أو اثنتين من اللقاح، ومصابين آخرين بنفس العدد لكن غير محصنين باللقاح.

وذكرت الدراسة أنها رصدت السلالة المكتشفة في جنوب إفريقيا في واحد بالمائة تقريبا من كل الحالات الخاضعة للدراسة.

وأوضحت أن انتشار السلالة بين المرضى الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح، كان أعلى ثمانية أمثال نسبتها بين المصابين غير المحصنين، ما يعني أن اللقاح أقل فعالية مع السلالة الجنوب إفريقية مقارنة بالسلالة الأصلية للفيروس وكذلك السلالة المكتشفة في بريطانيا، وأحجمت فايزر عن التعقيب على الدراسة.

عالميا تجاوز عدد الإصابات بالفيروس المائة وأربعين مليونا وسبعمائة وستين ألف إصابة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى ثلاثة ملايين حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الإصابات بالجائحة بنحو واحد وثلاثين مليون وسبعمائة ألف إصابة، وتحتل الهند المرتبة الثانية بعد الولايات المتحد تليها البرازيل، عربيا يتصدر العراق قائمة الإصابات يليه الأردن ثم لبنان.