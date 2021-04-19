كشفت اليوم الإثنين، وسائل إعلام مختلفة ومتخصصة بأن البطولة الكروية الجديدة المقترحة والمتمثلة في دوري" السوبر الأوروبي"، ستعطي دفعة قوية لعجلة الاقتصاد لدى الفرق التي تبنت هذه المنافسة الجديدة والتي بلغ عددها حاليا 12، في انتظار أن تصل إلى 20 ناديا.

فيما يخص العائدات المالية للأندية المشاركة في البطولة فإنها ستكون قادرة على إنفاق 55 بالمائة من الايرادات على الأجور والصفقات الجديدة تحت إشراف" مجموعة الاستدامة المالية"، كما سيتحصل المتوّج بلقب السوبر الأوروبي على مكافأة تصل إلى 400 مليون أورو، في وقت يبلغ فيه إجمالي جوائز دوري أبطال أوروبا من 100 مليون أورو، فارق من شأنه أن يسيل لعاب كبار القارة العجوز.

الموقع الرسمي لفريق ريال مدريد الإسباني أوضح أن المساهمات الخيرية ستنمو هي الأخرى، بما يتماشى مع إيرادات المسابقة الأوروبية الجديدة مقارنة مع نظام المنافسة الحالي ومن المتوقع أن يتجاوز 10 مليارات أورو خلال فترة التزام الأندية.

من ناحية أخرى، سيتم تشكيل المسابقة الجديدة وفقاً لمعايير الاستدامة المالية، حيث تلتزم جميع الأندية المؤسسة بتبني إطار للإنفاق.

وفي حال التزامها، ستتلقى الأندية المؤسسة، بشكل جماعي، دفعة لمرة واحدة بقيمة 3.5 مليارات أورو مخصصة لتنفيذ خطط الاستثمار في البنى التحتية والتصدي لآثار وتبعات فيروس كورونا.