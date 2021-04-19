يقوم وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، اليوم الإثنين، بزيارة عمل إلى دولة ليبيا، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، ووفد رفيع المستوى.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، سيعقد الوزير بمعية الوفد المرافق له لقاءات مع كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، وهذا على مستوى كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى جانب المجلس الأعلى للدولة، لتدارس العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة وكذا آفاق عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية.

وأضاف ذات البيان، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة لترقية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وكذا تقديم الدعم للأطراف الليبية في مواجهة التحديات الراهنة، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق لضمان حل سلمي وشامل للأزمة.