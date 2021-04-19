قال يحي صاري، عضو بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أن الجمعية شرعت في إعادة بناء مخيم للاجئين الروهينغا ببنغلاداش الذي تعرض لحريق مهول.

وأوضح صاري في تصريح لإذاعة القرآن الكريم، إن عملية البناء ستكون بالتعاون مع مؤسسات ببنغلاداش، وسيسلم المخيم في ظرف شهرين على الأكثر.

وكان قد، شب حريق مهول في مخيمات الروهيغا والتهمت ألسنة النار المخيم الجزائري الذي أقامته هيئة الإغاثة التابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والذي يحوي مئات الخيم بكل مرافقها من مصليات ومدارس ومراكز صحية.