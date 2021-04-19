توقعت وكالة "بلومبرغ" ارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني من العام الجاري، بعدما أوشك المخزون النفطي العالمي على النفاد. وحسب تقرير للوكالة، فإن بيانات وكالة الطاقة الدولية أظهرت أن احتياطيات النفط المتراكمة في مرافق التخزين حول العالم أثناء وباء فيروس كورونا استنفدت عمليا.

وكان احتياطي النفط في اقتصادات الدول المتقدمة في العالم أعلى من 57 مليون برميل من متوسط بيانات الأعوام 2015-2019. وكانت الاحتياطيات الفائضة من النفط في جويلية 2020، أعلى بخمس مرات تقريبا، حيث بلغت 249 مليون برميل.

ولفتت الوكالة إلى أن المخزونات انخفضت في الأشهر الأخيرة بشكل أكبر، وسط زيادة الطلب. وسجلت مخزونات النفط على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، أدنى مستوى لها في 30 عاما.

وخلال الأسبوعين الماضيين، انخفضت احتياطيات النفط المخزنة في ناقلات بنسبة 27 بالمائة إلى 50.7 مليون برميل. وعلى خلفية التخفيض المتوقع لاحتياطيات النفط في النصف الثاني من العام الجاري، توقعت الوكالة أن يرتفع سعر النفط إلى 74 دولارا للبرميل.