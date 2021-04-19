تبعا للعديد من الاستفسارات التي تتلقاها يوميا جمعية الشفاء للمصابين بداء العمود الفقري بالمدية من طرف المتتبعين للحالة الصحية للشاب امين بوهالي، الذي سمحت الهبة التضامنية لأهل البر والاحسان وبالتنسيق مع جمعية التضامن للجزائريين بألمانيا من نقله رفقة والده الى ألمانيا في الرابع عشر من شهر جانفي الماضي، بادرت جمعية الشفاء عبر صفحتها في الفايسبوك بنشر تقرير مفصل يوضح تطور حالة امين ، تؤكد من خلاله بان علاجه لا زال مستمر ا في نفس العيادة ،(Lympho-opt-Klinik) بنورنبرغ .



واشار التقرير انه قد تم إفراغ اكثر من 88 كلغ من السوائل من رجله، وهو في تحسن مستمر ومتواصل الى ان يتم السيطرة على هذه السوائل، التي يتم طرحها عن طريق التبول.

واضاف التقرير انه بتداء من 11 ماي المقبل سيحال بوهالي الى عيادة اخرى خاصة، أين ستجرى له فحوصات وأشعة وتحاليل ،(بحوالي 1500€، مع مصاريف النقل)، وبعد ظهور النتائج في غضون 3 ايام سيقرر الاطباء عن نوع العملية التي ستجرى له وذلك في مستشفى مختص في العظام.



اما عن المصاريف، يؤكد تقرير الجمعية انه قد تم في البداية دفع ثمن العلاج لمدة 3 اشهر من 14 جانفي الى غاية يوم 13 افريل الجاري .اي(89يوم × 350€ = 31150€)، ثم تم دفع 9800€ لفترة علاجية ثانية من 13افريل الى 11 ماي المقبل اي 350€× 28 يوم= 9800€ وبالتالي يصبح كل ما انفق الى غاية 11ماي 2021 هو €40950 يورو.

علما ان المبلغ يضيف تقرير الجمعية الذي تم رصده في بداية المشروع €50000 يورو. وتتوقع الجمعية مصاريف اضافية لاجل العملية.



وختمت الجمعية تقريرها ان كل هذه المراحل كانت تتم بالتنسيق اليومي والساعي، ليلا ونهارا وباستمرار بين مختلف الاطراف الفاعلة، من الجمعيات الاربعة : الشفاء بالمدية -مهف بأمريكا -صحة لبلاد من سويسرا- والجمعية الجزائرية الالمانية للتضامن بالتعاون مع مصطفى قارة علال احد الجزائريين الفاعلين فيها بالمانيا.