افادت مصادر قريبة من بيت اولمبي المدية ان ادارة الرئيس بوقلقال تكون قد توصلت الى اتفاق مع المدرب كمال بوهلال للاشراف على حظوظ الاولمبي في مرحلة الاياب من بطولة المحترف الاول خلفا للمدرب المستقيل شريف حجار.



و من المتوقع ان يعاين بوهلال الذي سبق له الاشراف على عدة نوادي كاتحاد البليدة، وداد بوفاريك، امل الاربعاء، دفاع تجنانت تشكيلة الاولمبي في مباراة كاس الرابطة امام جمعية الشلف بعد غد الثلاثاء على ارضية ميدان امام الياس، مع الاشارة ان الاولمبي يجري تحضيراته منذ يومين تحت قيادة امين مقاتلي مدرب رديف اولمبي المدية.