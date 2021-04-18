قدمت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة تعازيها لعائلة الفنانة القديرة نعيمة عبابسة من خلال منشورعبر صفحتها على الفايسبوك.



وكتبت الوزيرة “بكثير من الألم استقبلت فاجعة رحيل الفنانة الكبيرة نعيمة عبابسة، بعد أن سكنت القلوب وقدّمت الأعمال الفنيّة الأصيلة، ورافقت الجزائريّين في أفراحهم.”



وأضافت بن دودة: “وإذ أعزّي أسرتها وأهلها وأهل الفن فإنّي أشيد بعبورها المختلف والمميّز في السّاحة الفنيّة، ونحن على عتبة شهر التراث نتذكّر جهدها في الحماية والترويج للتراث الجزائري، وهي أصيلة الفنان الكبير عبد الحميد عبابسة.”



وإختتمت الوزيرة “إنا لله وإنا إليه راجعون، تغمدها الله برحمته وألهم أهلها وذويها الصّبر والسلوان.”