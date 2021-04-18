نفي “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” ، ما أشيع عن وفاة رئيسه السابق الشيخ “يوسف القرضاوي”، متأثرا بإصابته بفيروس “كورونا”.



وقال اتحاد علماء المسلمين في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”، الأحد، إن “ما يشاع من خبر وفاة العلاّمة الشيخ يوسف القرضاوي، حفظه الله، الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين غير صحيح بتاتا”.



ولفت إلى أن “الوباء عليه مثل الزكام، ولم يبقى في المستشفى إلا سويعات، وهو بين أهله وأولاده ويسألكم الدعاء”.



وأعلنت أسرة “القرضاوي” (94 عاما)، أمس السبت إصابته بفيروس “كورونا”، لافتة إلى أنه بـ”حالة جيدة، ويتلقى الرعاية الصحية، وهو يطمئن محبيه، ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية”.