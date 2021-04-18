قالت منظمة الصحة العالمية ان الوضع الوبائي في العالم بعد الزيادة في معدل الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا,التي تم تسجيلها خلال الأسابيع الأخيرة بات مقلقا.



وقالت ممثلة المنظمة العالمية في روسياميليتا فوينوفيتش - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم),اليوم الأحد- إنه "حتى 12 أفريل الجاري كان هناك 135 مليونا و646 ألفا و617 إصابة بفيروس كورونا ومليونان و930 ألفا و 732 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم ".

وأشارت إلى أنه تم تسجيل زيادة في عدد الإصابات الجديدة على مدى 7 أسابيع متتالية,وزيادة في عدد الوفيات على مدى 4 أسابيع متتالية.



وأوضحت أن نسق الزيادة التي تم تسجيلها في الإصابات والوفيات مقلق, وقالت "لا نزال نرى تأثير ظهور متغيرات الفيروس ورفع الإجراءات التقييدية واستخدام اللقاح غير العادل بين البلدان".