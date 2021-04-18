أعلن اليوم الأحد بمدينة سفيزف 39 كم شرقي عاصمة الولاية سيدي بلعباس عن وفاة رجل الأعمال الأسبق والرئيس لعديد أندية الغرب الجزائري علي حمداد، وذلك بعد صراع مع المرض كان قد ألزمه الفراش لفترة طويلة نسبيا.

وقد سبق للمرحوم الذي ووري الثرى ظهيرة اليوم بمقبرة "سيدي يحيى" بمدينة سفيزف وأن ترأس العديد من الفرق الكروية بدءا من نادي مدينته الأصلية "وداد مارسي لاكومب" لمدينة سفيزف قبل أن يشرف على حظوظ شباب سفيزف ليتمكن خلال تسعينيات القرن الماضي من الأخذ بزمام أمور اتحاد بلعباس، قبل أن يترأس غالي معسكر موسم 1994/1995 حين كان نادي "عاصمة الأمير" ينشط بالقسم الوطني الأول آنذاك.

يذكر أنه قد سبق لعلي حمداد وأن كان من بين رجال الأعمال الذين قدموا مساعدات مالية على فترات لعديد الأندية الجزائرية على غرار النادي العاصمي رائد القبة خلال سنوات التسعينات، كما سبق للفقيد وأن تعامل مع مجموعة من نجوم الكرة الجزائرية سابقا في صورة لخضر بلومي.