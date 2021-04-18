سجلت الجزائر 156 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت اليوم الأحد اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره في الجزائر، أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 119642 إصابة.

و أضاف المصدر تسجيل 3 وفيات جديدة بسبب الفيروس خلال نفس الفترة، لينتقل العدد الإجمالي للوفيات بكورونا إلى 3.155 وفاة.

فيما تماثل 111 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي من الفيروس إلى 83.397 حالة شفاء.

و أضاف الدكتور جمال فورار أن 21 مريضا متواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضافت اللجنة أن 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، 21 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 5 ولايات أزيد من 10 حالات.