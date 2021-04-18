أصدرت المحافظة السامية للأمازيغية النسخة الأمازيغية من الدستور الجزائري، المكتوب بالحروف المعمول بها (التيفيناغ و اللاتيني)، الى جانب النص الاصلي باللغة العربية.

و تتشكل الطبعة الأمازيغية من الدستور الجدي، الذي صودق عليه عن طريق استفتاء اول نوفمبر 2020، أولا من حروف التيفيناغ ثم اللاتيني و اخيرا العربي.

وأوضحت المحافظة السامية للأمازيغية، أن ترجمة النص العربي الى الأمازيغية تم بفضل خلية الترجمة للمحافظة السامية، التي تتضمن حاملي شهادات ماستر في اللغة و الثقافة الأمازيغية.

و تم انجاز النسخة الأمازيغية من الدستور، على إثر التجمع البيداغوجي في شكل ورشة نظمت بالبويرة تحت اشراف و تأطير مجموعة من المترجمين و الجامعيين و الكتاب، تتكون من السادة بوخنوفة الطاهر و زيدان ياسين و عبد النبي رمضان و لاسب جمال و شيخي مقران و عزيري بوجمعة.

و بالتالي فان المحافظة السامية للأمازيغية قد اختارت المسعى الجماعي للتشاور، الذي له هدف أكاديمي و بيداغوجي يقوم على سجل مصطلحات مرجعية في المجال القانوني.

و يتمثل التوجه المنهجي المختار، في استغلال المصادر المعجمية الصادرة عن كفاءات عالية مع الاعتماد على طرق الانشاء المعجمية المعروفة مثل التركيب و الاشتقاق.

كما يتميز نص هذه الترجمة المكتوب بالحروف اللاتينية و التيفيناغ الى جانب النص الأصلي باللغة العربية، خاصة بالاستعمال الصحيح للمصطلحات الأمازيغية وخصوصيات اللغة العامية المستخدمة على مستوى التراب الوطني.