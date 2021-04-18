أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث اصطدام بين سيارة نفعية و شاحنة على الطريق السيار (شرق- غرب) بإقليم بلدية تاجنانت (جنوب ميلة)، حسبما علم اليوم الأحد من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح المصدر أنه تم التدخل لأجل هذا الحادث، الذي وقع اليوم عند النقطة الكيلومترية رقم 130 باتجاه ولاية قسنطينة من طرف عناصر الحماية المدنية لمركز إسعاف الطرقات بتاجنانت مدعما بالوحدة الثانوية للحماية المدنية لذات البلدية.

وسجلت المصالح المتدخلة إصابة 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و 46 سنة بجروح متفاوتة، ليتم نقل 5 منهم من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى وادي العثمانة بعدما قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان، فيما تم نقل 3 آخرين من طرف خواص.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.