تم،اليوم الأحد، تنصيب رؤساء أمن ولايات جدد على مستوى كل من عين الدفلى والبليدة ومستغانم وجيجل، حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

ويتعلق الأمر بـ"مراقب الشرطة بداوي علي رئيسا جديدا لأمن ولاية عين الدفلى، وعميد أول للشرطة برغوثي عبد الحكيم رئيسا جديدا لأمن ولاية البليدة، وعميد أول للشرطة بن عبد المالك حميد رئيسا جديدا لأمن ولاية مستغانم، وكذا عميد أول للشرطة درار عبد الغاني رئيسا جديدا لأمن ولاية جيجل".

وفي ذات السياق، وفي إطار وضع حيز الخدمة لأمن الولايات الجديدة، "تم كذلك تنصيب عميد أول للشرطة بن صافية حكيم رئيسا لأمن ولاية المنيعة وعميد أول للشرطة شالة رشيد رئيسا لأمن ولاية بني عباس".