تم، صباح اليوم، تنصيب عميد أول للشرطة رشيد شالة رئيسا لأمن ولاية بني عباس٬ قادما من ولاية إليزي، التي كان يشغل بها منصب نائب رئيس أمن ولاية.

و أشرف على مراسيم التنصيب المفتش الجهوي لشرطة الجنوب الغربي ببشار، عميد أول للشرطة عكاش مكيد ممثلا للمدير العام للأمن الوط بحضور والي ولاية بني عباس، النائب العام لدى مجلس قضاء بشار، إلى جانب أعضاء اللجنة الأمنية، رؤساء المصالح الجهوية للشرطة لناحية الجنوب الغربي، متقاعدو الأمن الوطني، و ممثلو المجتمع المدني.