أعلنت الحكومة الكولومبية فرض إغلاق شامل على أربع مدن كولومبية وهي بوغوتا العاصمة وميديلين وبارانكويلا وسانتا مارتا، بسبب ارتفاع الإصابات في الموجة الثالثة لفيروس (كوفيد -19) ووصول وحدات العناية المركزة إلى أقصى إشغالاتها.

ونقلت وكالة أنباء جنوب الأطلنطي، اليوم الأحد، عن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي قوله : "إن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد تحديات هائلة للأنظمة الصحية ليس في كولومبيا فقط وإنما في العالم بأسره".

وأضاف أنه بموجب قواعد الحجر الجديدة، سيسمح فقط للعمال "الأساسيين" بالخروج للعمل، بينما سيسمح لشخص واحد من كل أسرة بالخروج لشراء مستلزماتهم.

يذكر أنه منذ اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس (كوفيد -19) في مارس 2020، سجلت كولومبيا، التي يبلغ عدد سكانها 50 مليون نسمة، ما يقرب من 2.6 مليون إصابة وأكثر من 67 ألف حالة وفاة.