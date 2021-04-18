أطاحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسيدي البشير في وهران، بشبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص مسبوقين قضائيا تورطوا في قضية تزوير، توزيع وإصدار وكذا التحضير لأوراق نقدية مزورة من فئة 1000دينار في وقت حجزت فيه معدات التزوير والتقليد ومبلغ مالي مزور يفوق 34 مليون سنتيم.

وتمت العملية بعد استغلال معلومات مفادها تداول أوراق نقدية مزورة من فئة 1000 دينار بمنطقة إيسطو وسيدي البشير شرقي ولاية وهران، لتباشر المصالح ذاتها تحرياتها التي تمخض عنها توقيف أحد أفراد الشبكة وبحوزته مبلغ مالي قدره 21000 دينار يحتوي على أوراق نقدية مزورة مهيأة لطرحها للتداول في السوق والذي تم تحويله إلى مقر الفرقة وفتح معه تحقيق في القضية.

ومكّنت التحريات الأولية من تحديد هوية باقي أفراد الشبكة ومكان تواجدهم حيث أنه بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف تمت مداهمة المسكن الذي كانوا يتخذونه مقرا لممارسة نشاطهم الإجرامي أين تم العثور على مبلغ مالي يفوق 34 مليون سنتيم من فئة 1000 دينار مزورة، معدات التزوير متمثلة في جهاز وحدة مركزية، جهازي حاسوب محمول وآلة طابعة إضافة إلى شاشتين وقاطعة حادة وسائل"ديليون" وورق الألومينيوم ودراجة نارية إلى جانب مبلغ مالي قدره 10 مليون سنتيم من محصلات المبلغ المزور المتداول.

وبعد التحقيق مع الموقفين تم تحرير إجراء قضائي ضدهم سيحالون بموجبه على العدالة.