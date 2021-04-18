أطلقت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الأحد، استطلاعا للرأي حول مدى ملائمة مواقيت سير قطارات الضواحي خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح بيان الشركة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن الإجابات على هذا الاستطلاع ستسمح بمعرفة المواقيت الزمنية التي تناسب المسافرين".

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الإجابات ستِؤخذ بعين الاعتبار في تعديل برنامج سير القطارات الخاص بالشهر الفضيل، ويمكن للزبائن الإجابة على الاستبيان وهذا على الرابط التالي:

http://cq.sntf.dz/index.php/356537?lang=ar