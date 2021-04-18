سلطت اليوم، محكمة الجنح الابتدائية بتيبازة، عقوبات تراوحت بين 6 سنوات وسنة سجن موقوفة النفاذ في قضية الفساد التي مست مؤسسة التسيير السياحي بتيبازة.

وسلطت المحكمة عقوبات تراوحت بين 6 سنوات و4 سنوات سجن نافذة في حق ستة متهمين رئيسيين يتواجدون رهن الحبس المؤقت حيث أدانت مديرين عامين سابقين بجنحة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير.

كما سلطت المحكمة عقوبة 4 سنوات سجن نافذة وغرامة نافذة قدرها 300 ألف دج على أربعة متهمين آخرين توبعوا بتهم "تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ،منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية ، إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير ".